Kinder setzen in Plauen Transporter mit Feuerwerk in Brand

Plauen - Vier Kinder haben in Plauen (Vogtlandkreis) mit Pyrotechnik herumgespielt und dabei einen Transporter in Brand gesetzt. Ein daneben geparktes Auto wurde durch die Flammen am Montagabend ebenfalls beschädigt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Kinder im Alter von sieben bis neun Jahren wurden ihren Eltern übergeben, der Sachschaden auf 8000 Euro beziffert. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung.

Ersten Erkenntnissen zufolge stand der Transporter offen. Wie das Feuerwerk in die Hände der Kinder gelangte und wie genau es zu dem Feuer kam, war zunächst unklar.