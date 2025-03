Kein ruhiger Sonntag in der Unesco-Welterbestadt Quedlinburg: Drei Kinder randalieren in der Kirche am Marktkirchhof. Die Situation eskaliert - und die drei entkommen.

Kinder hinterlassen Hakenkreuz in Kirche und greifen Mann an

Am Sonntagmittag sollen die drei Kinder die Kirche betreten und in das Gästebuch ein Hakenkreuz gekritzelt haben. (Archivbild)

Quedlinburg - Drei Kinder haben in der Evangelischen Kirche St. Benedikti am Marktkirchhof in Quedlinburg (Landkreis Harz) randaliert und einen Mann mit Pflastersteinen beworfen. Wie die Polizei mitteilte, sollen sie zuvor ein Hakenkreuz in das Gästebuch der Kirche gemalt haben. Die Kinder waren den Angaben zufolge etwa 11 und 13 Jahre alt.

Am Sonntagmittag betraten sie demnach die Kirche, hinterließen das Hakenkreuz und versteckten sich anschließend in einer Kapelle. Ein Zeuge bemerkte die Kinder und sprach sie an, woraufhin sie den Angaben zufolge aus dem Gebäude flüchteten.

Vor der Kirche eskalierte die Situation laut Polizei: Zwei der Kinder griffen den Mann mit Pflastersteinen an. Er konnte ausweichen, doch die Steine trafen die Kirchentür und verursachten einen Schaden von rund 1.000 Euro. Danach flohen die drei mit Fahrrädern in unbekannte Richtung. Die Polizei ermittelt und sucht nach Zeugen.