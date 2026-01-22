Dresden - Die Sächsische Staatskanzlei bleibt ein beliebter Schauplatz für die traditionelle Vogelhochzeit. Als Hausherr begrüßte Regierungschef Michael Kretschmer (CDU) jetzt dazu Mädchen und Jungen aus der zweisprachigen Kindertagesstätte „Zum Wassermann“ in Räckelwitz. Zwanzig von ihnen zeigten, wie das Fest der Vogelhochzeit (sorbisch: Ptači kwas) in der Oberlausitz begangen wird. Sie hatten dafür ein Programm einstudiert, das Tanz, Musik und Lyrik verbindet.

Die Vogelhochzeit hat in der Lausitz, dem Siedlungsgebiet der Sorben, eine lange Tradition. Sie markiert das nahende Ende des Winters. Nach altem Brauch stellen Kinder am Vorabend des 25. Januar leere Teller ans Fenster. Am Morgen liegt Gebäck in Vogel- und Nestform darauf, mit dem sich die Tiere für die Fütterung in der kalten Jahreszeit bedanken. In Kitas und Schulen wird die Vogelhochzeit gefeiert, wobei sich die Kinder verkleiden: als Hochzeitsbitter - dem Zeremonienmeister einer sorbischen Hochzeit - im schwarzen Anzug mit Stock und Zylinder, als Braut und Bräutigam, Patinnen, Brautjungfern und Gäste.