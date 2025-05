Erst brennt die Rückleuchte, dann das ganze Auto. Was sich zwei Zehnjährige in Südostthüringen erlaubt haben, ist nicht harmlos.

In Zeulenroda-Triebes haben zwei zehnjährige Jungs ein Auto in Brand gesetzt (Symbolfoto).

Zeulenroda-Triebes - Zwei zehnjährige Kinder haben in Zeulenroda-Triebes (Saale-Orla-Kreis) ein in einer Straße geparktes Auto in Brand gesetzt. Es brannte ausgehend von der Rückleuchte völlig aus, wie die Polizei mitteilte. Die Feuerwehr konnte den Pkw nur noch kontrolliert abbrennen lassen.

Die beiden Jungen flüchteten. Sie wurden beim Wegrennen aber von einer Passantin beobachtet, so dass ihre Namen festgestellt werden konnten. Die Kinder seien schließlich zurückgekehrt und hätten die Tat eingeräumt. Die Polizei zog die Eltern hinzu. Ein Ermittlungsverfahren wegen Brandstiftung läuft. Der Sachschaden liegt laut Polizei im unteren vierstelligen Euro-Bereich.