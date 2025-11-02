Erst verwickelten die Jungen die Seniorin in ein Gespräch, später stellt sie fest: Ihr Geldbeutel ist weg. Die Diebe haben einiges Geld erbeutet.

Halle - Drei Jungen haben einer Seniorin in Halle erst Hilfe angeboten und dann ihre Geldbörse geklaut. Die Kinder gaben gegenüber der Frau an, beim Hochtragen der Einkaufstasche behilflich sein zu wollen und verwickelten sie in ein Gespräch, wie die Polizei erklärte. Die 84-Jährige lehnte jedoch ab. In ihrer Wohnung stellte sie fest, dass ihr Portemonnaie fehlt. Darin sollen etwa 300 Euro gewesen sein.