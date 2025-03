In der Nähe von Erfurt kommt es an einem Gasthof zu einem schweren Unfall. Die Polizei bittet für ihre Ermittlungen Zeugen um Hinweise.

Klettbach - Ein Kind ist an einem Gasthof in Klettbach (Weimarer Land) von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Der Siebenjährige wurde nach dem Unfall am Donnerstagnachmittag in eine Klinik gebracht, wie die Polizei mitteilte. Lebensgefahr bestand demnach nicht.

Die Polizei ermittelt zu dem Unfallhergang und bittet Zeugen um Hinweise. Nach Angaben der Autofahrerin sei der Junge auf die Straße gestolpert. Ersten Erkenntnissen zufolge war das Kind alleine unterwegs.