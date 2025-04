Ein Rettungswagen brachte das Kind in ein Krankenhaus. (Symbolbild)

Löbichau - Ein neunjähriger Junge ist im Altenburger Land von einem Moped erfasst und dabei schwer verletzt worden. Der Junge sei am Nachmittag in Beerwalde (Ortsteil der Gemeinde Löbichau) aus dem Schulbus ausgestiegen und habe hinter dem Fahrzeug die Straße überqueren wollen, teilte die Polizei mit. In diesem Moment sei von rechts ein Moped herangefahren und habe das Kind erfasst. Der 16 Jahre alte Mopedfahrer konnte den Unfall nach ersten Erkenntnissen der Polizei nicht mehr verhindern.

Der Neunjährige habe durch den Aufprall schwere Verletzungen erlitten und sei von einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht worden, hieß es weiter. Der 16-Jährige blieb unverletzt.