Mit einem Rettungshubschrauber musste der schwer verletzte Junge in ein Krankenhaus gebracht werden. (Symbolfoto)

Rodewald - Eine Autofahrerin hat in Rodewald (Landkreis Nienburg/Weser) einen Elfjährigen beim Ausparken mit ihrem Auto überrollt und schwer verletzt. Der Junge wurde am Donnerstag mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen, wie die Polizei mitteilte. Ersten Erkenntnissen zufolge übersah die 44-Jährige das Kind, das vor ihrem SUV saß. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache und hat gegen die Frau ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.