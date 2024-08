Kind bei Unfall in Wernigerode schwer verletzt

Wernigerode - In Wernigerode (Landkreis Harz) ist ein Kind bei einem Unfall schwer verletzt worden. Es sei auf die Fahrbahn gelaufen, ohne auf den fließenden Verkehr zu achten, teilte die Polizei mit. Eine 78-jährige Pkw-Fahrerin habe einen Zusammenstoß trotz Notbremsung nicht verhindern können, hieß es. Das Kind wurde nach dem Unfall am Montagabend in ein Krankenhaus gebracht. Ob es ein Junge oder ein Mädchen war und wie alt, darüber machte die Polizei keine Angaben.