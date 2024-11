In einem Schwimmbad in Berlin-Lankwitz gibt es einen schweren Badeunfall. Zweimal wird ein vierjähriges Kind wiederbelebt. Dann wird es ins Krankenhaus gebracht.

Berlin - Ein kleines Kind hat bei einem Badeunfall in einem Schwimmbad in Berlin-Lankwitz lebensbedrohliche Verletzungen erlitten. Das Personal vor Ort habe sofort eine Wiederbelebung eingeleitet, teilte die Feuerwehr am Abend mit. Ein Sprecher sagte, es handele sich um ein vierjähriges Kind, zum Geschlecht äußerte er sich nicht. Als die Rettungskräfte eintrafen, musste das Kind den Angaben nach erneut reanimiert werden. Unter Notarzt-Begleitung kam es in ein Krankenhaus.