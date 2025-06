Der Bayer-Profi steht vor einer besonderen Wegmarke. Daheim in München will der Kapitän das Nationalteam beim Jubiläum ins Nations-League-Finale führen. Knackt der 30-Jährige noch den DFB-Rekord?

Herzogenaurach - Joshua Kimmich hat vor seinem 100. Länderspiel im Nations-League-Halbfinale gegen Portugal auch die Rekordmarke von Lothar Matthäus im Blick. „Es muss vieles optimal laufen, um die 150 zu knacken: Man muss immer gesund sein. Man muss immer auf hohem Niveau liefern. Man braucht einen Trainer, der einen unterstützt. Und: Wir müssen bei Turnieren weiter kommen als in der Vergangenheit“, sagte der 30-Jährige dem „Kicker“ zur Bestmarke des 1990er-Weltmeisters Matthäus (64).

„Er ging mit 39 in sein letztes Länderspiel, das ist schon eine Hausnummer“, sagte Kimmich anerkennend zu den 150 Einsätzen von Matthäus im DFB-Team. Der aktuelle Bayern-Profi bestreitet sein Jubiläumsspiel am Mittwoch (21.00 Uhr/ZDF und DAZN) in seiner Wahlheimat München. Er wird die Nationalelf dann als Kapitän anführen. Erklärtes Ziel ist der Einzug ins Nations-League-Finale gegen Spanien oder Frankreich vier Tage später erneut in der Allianz Arena.

„Ein amtlicher Meilenstein“

100 Länderspiele - diese Marke war für Kimmich beim Übergang von den Fußball-Junioren zu den Profis überhaupt nicht abzusehen. „Mit 18 ging’s für mich noch nicht einmal um die Bundesliga-Tauglichkeit, damals wurde beim VfB sogar überlegt, ob ich es in der 3.Liga schaffen kann“, sagte er rückblickend auf die damalige Leihe vom VfB Stuttgart zu RB Leipzig in die 3. Liga.

„100 Länderspiele – das ist natürlich ein amtlicher Meilenstein“, bemerkte Kimmich. Das erfülle ihn nach einer wechselvollen bisherigen DFB-Laufbahn mit Stolz: „Denn diese 100 Länderspiele zeigen, dass ich in den vergangenen neun Jahren auf konstant hohem Niveau unterwegs und auch immer gesund und fit war.“

Debüt vor der EM 2016

Vor der EM 2016 in Frankreich debütierte er in Augsburg beim 1:3 im Test gegen die Slowakei. Der Gewinn des Confed-Cups 2017 als junger Spieler war bislang der einzige Erfolg. „Die Zeit danach war natürlich negativ prägend, angefangen mit der WM 2018 bis zum März im letzten Jahr. Diese sechs Jahre waren eher medium, eigentlich sogar schlechter als medium.“

Nach dem unglücklichen Viertelfinal-Aus gegen Spanien bei der Heim-EM 2024 soll die Nations League „ein Baustein auf dem Weg zu einem noch größeren Ziel“ sein, wie der Kapitän mit Blick auf die nächste WM 2026 sagte.