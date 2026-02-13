Ein Mann verschickt Drogen per Post. Als Absender verwendet er die Namen und Adressen Unbeteiligter - dort landen unzustellbare Sendungen.

In Erfurt haben Beamte in der Wohnung eines 28-Jährigen Drogen im Gesamtwert von mehr als 350.000 Euro gefunden. (Symbolbild)

Erfurt - In Erfurt ist ein illegaler Drogenversandhandel aufgeflogen. Ein 28-Jähriger habe verschiedene Drogen und verschreibungspflichtige Medikamente per Post an Kunden in ganz Deutschland geschickt, teilte die Polizei mit.

Um eine Rückverfolgung der Sendungen zu erschweren, verwendete er laut Polizei als Absender reale Namen und Adressen unbeteiligter Menschen aus Erfurt. Konnten die Briefe nicht zugestellt werden, kamen sie bei den vermeintlichen Absendern an.

Anfang Februar nahm die Polizei den 28-Jährigen fest und durchsuchte dessen Wohnung in Erfurt. Dabei stellten die Beamten beachtliche Mengen an Drogen sicher: über ein Kilogramm Kokain, über 200 Gramm Heroin, knapp zweieinhalb Kilogramm Amphetamin, eineinhalb Kilogramm Crystal, rund acht Kilogramm Ketamin sowie über 8.000 Ecstasy-Tabletten, 1.500 Stück LSD-Trips und circa 4.500 Stück verschreibungspflichtige Medikamente. Die Polizei beziffert den Straßenverkaufswert auf insgesamt mehr als 350.000 Euro.