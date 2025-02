Manche Mitglieder konnte es nicht glauben, dass es tatsächlich so weit war: In Erfurt hat ein Cannabis-Club erstmals einen Teil der Ernte an Vereinsmitglieder abgegeben.

Erfurt - Erstmals hat der Cannabis Social Club Erfurt Genusscannabis an seine Vereinsmitglieder ausgegeben. „Seit fast zwei Jahren haben wir darauf hingearbeitet, viel Risiko aufgenommen und auch persönlich Kapitel reingesteckt“, sagte Vereinsschatzmeister Dennis Gottschalk. Einige Mitglieder hätten erklärt, es noch immer nicht fassen zu können, dass der Konsum nun legal sei.

Etwa zwei Kilogramm Cannabis seien am ersten Tag abgegeben worden. Rund 150 Mitglieder hatten im Vorfeld einen Zeit-Slot gebucht, um sich einen Teil der Ernte des Vereins abzuholen. Noch bevor offiziell geöffnet wurde, hatte sich laut Gottschalk eine Menschenschlange aus Mitgliedern gebildet. Die ganze Woche sei die Abholung ob Sonderöffnungszeiten möglich, sagte Gottschalk. Ab März sei die Abgabestelle dann zweimal in der Woche geöffnet. Der Anbau findet in Hallen andernorts statt. Mitglieder zahlen einen Vereinsbeitrag und dann einen Betrag pro Gramm Cannabis.

Weitere Clubs wollen folgen

Auch andere Thüringer Cannabis-Clubs sind in den Startlöchern, um erstmals das Rauschmittel mit psychoaktiven Wirkstoffen an Mitglieder abzugeben. Ein Weimarer Verein möchte im März damit beginnen. Lizenzen für Anbau und Abgabe wurden etwa auch an Clubs in Jena und Hildburghausen vergeben.

Seit April vergangenen Jahres sind der Erwerb, Anbau und Konsum von Cannabis für Erwachsene unter bestimmten Voraussetzungen legal. Erlaubt ist der Anbau von bis zu drei Pflanzen in Privatwohnungen, aufbewahren darf man bis zu 50 Gramm Cannabis. Zudem ist es nicht-kommerziellen „Anbauvereinigungen“ mit Lizenz erlaubt, gemeinschaftlich Cannabis anzubauen.