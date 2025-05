Florenz - Nach der einjährigen Leihe wechselt Fußball-Nationalspieler Robin Gosens im Sommer einem Bericht zufolge fest vom Bundesligisten 1. FC Union Berlin zum AC Florenz. Wie der „Kicker“ berichtet, hat sich die Kaufoption des italienischen Traditionsclubs in eine Kaufpflicht gewandelt, nachdem der 30-Jährige 60 Prozent der möglichen Pflichtspiele absolviert hat. Demnach überweist die Fiorentina 7,5 Millionen Euro an Union.

Eine offizielle Mitteilung dazu gab es weder von den Berlinern noch dem Club aus der Toskana. In den vergangenen Tagen war in Italien bereits berichtet worden, dass der feste Transfer von Gosens bevorsteht.

Rekordtransfer

Gosens war 2023 für schätzungsweise 15 Millionen Euro von Inter Mailand nach Köpenick gewechselt, womit er zum Rekordtransfer der Eisernen wurde. So richtig glücklich wurde der Außenverteidiger in Berlin aber nicht.

In Florenz hat er sich mit sechs Toren und neun Vorlagen in 39 Pflichtspielen als Leistungsträger etabliert, mit dem Club steht er auch im Halbfinale der Conference League. Am Donnerstag steht das Rückspiel gegen Betis Sevilla an.