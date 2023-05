Berlin - Mit seinem Tor gegen Werder Bremen hat Union Berlins Rani Khedira seine Mannschaft endgültig in die Champions League geschossen. „Es war eine Gefühlsexplosion in dem Moment“, sagte der 29 Jahre alte Mittelfeldspieler nach dem 1:0 der Berliner gegen Werder Bremen am 34. und letzten Spieltag der Bundesliga. Khedira hatte in der 81. Minute getroffen. Der Konkurrent um den letzten Königsklassenplatz, der SC Freiburg, lag zwischenzeitlich vorn.

Seinen geschlenzten Schuss habe er genau so machen wollen, sagte Khedira. „Ich bin im Training oft genug dafür kritisiert worden, nicht mit der Innenseite zu schießen. Ich habe gefühlte 400 Mal vom Trainerteam gehört: Nimm die Innenseite“, sagte Khedira. „Im entscheidenden Moment habe ich dann die Innenseite genommen. Der Trainer hat eben doch manchmal recht.“ Auf seinem Handy habe er bereits zahlreiche Glückwünsche, auch von seinem Bruder, Ex-Weltmeister Sami.