Dresden - Eine 97 Jahre alte Frau ist bei einem Brand in einem Kohlenkeller in Dresden schwer verletzt worden. Rettungskräfte fanden sie am Dienstagmorgen liegend im Keller des Reihenhauses im Stadtteil Trachau vor, wie die Feuerwehr mitteilte. Sie wurde zunächst von einem Notarzt behandelt und dann in ein Krankenhaus gebracht.

Das Feuer war am Morgen aus noch ungeklärter Ursache ausgebrochen. Passanten hatten den Rauch bemerkt, der sich bis ins Dachgeschoss ausgebreitet hatte, und die Feuerwehr gerufen. Die Einsatzkräfte löschten die Flammen unter Atemschutz. Um das lebensgefährliche Kohlenmonoxid aus dem Gebäude zu bekommen und sämtliche Glutnester zu erfassen, mussten etwa acht Kubikmeter Kohlen ausgeräumt werden, wie es weiter hieß. Die Straße war während des Einsatzes voll gesperrt. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.