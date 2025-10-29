Ein Keller eines Mehrfamilienhauses in Bremen gerät in Brand. 15 Menschen werden evakuiert, eine Person wurde leicht verletzt. Wenig später muss die Feuerwehr erneut ausrücken.

In der Nacht rückte die Feuerwehr in Bremen zu zwei Einsätzen aus. (Symbolbild)

Bremen - Wegen eines Kellerbrandes in der Bremer Bahnhofsvorstadt sind in der Nacht 15 Bewohner eines Mehrfamilienhauses evakuiert worden. Ein Mensch atmete Rauch ein und wurde leicht verletzt, wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte. „Durch die Rauchentwicklung insbesondere im Treppenhaus war das Haus für die Bewohner erst einmal nicht mehr bewohnbar“, sagte der Feuerwehrsprecher.

Die Menschen konnten bislang nicht in ihre Wohnung zurückkehren und wurden dem Feuerwehrsprecher zufolge in umliegenden Hotels untergebracht. Gegen 01.20 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu dem Brand im Kellerbereich gerufen. Das Feuer war nach knapp 30 Minuten gelöscht, ein Übergreifen der Flammen auf weitere Bereiche des dreistöckigen Gebäudes wurde verhindert.

Zweiter Feuerwehreinsatz in der Nacht

Wenig später, gegen 02.12 Uhr, mussten die Einsatzkräfte erneut ausrücken, weil ein Zimmer eines Einfamilienhauses in Bremen-Habenhausen brannte. Dabei wurde keiner verletzt, die Bewohner verließen das Gebäude eigenständig. Das Haus war nach Angaben der Feuerwehr anschließend jedoch unbewohnbar, die Bewohner mussten ebenfalls woanders unterkommen.

Warum das Feuer ausbrach, ist laut einer Polizeisprecherin in beiden Fällen bislang nicht bekannt. Wie hoch der Schaden ist, war zunächst auch unklar.