In einem Restaurant in der Plauener Altstadt sitzen noch Gäste. Da bricht im Keller ein Feuer aus.

Plauen/Zwickau - Im Keller unter einem Restaurant in Plauen im Vogtland hat es gebrannt. Die Gaststättenbesucher haben sich in Sicherheit gebracht und blieben unverletzt, wie die Polizei in Zwickau mitteilte. Es entstand ein Schaden von etwa 20 000 Euro.

Das Feuer in dem sonst leerstehenden Mehrfamilienhaus in der Plauener Altstadt, in dessen Erdgeschoss sich das Restaurant befindet, war aus bisher nicht geklärter Ursache Freitagabend ausgebrochen. Es rückten mehrere Feuerwehren aus Plauen und Umgebung an.