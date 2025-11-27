Der Münchner Fußball-Teenager Lennart Karl sorgt weiter für Furore. Mit seinem Treffer in London stellt er einen Champions-League-Rekord auf.

London/München - Bayern Münchens Super-Teenager Lennart Karl hat bei der 1:3-Niederlage beim FC Arsenal eine Bestmarke in der Champions League aufgestellt. Er ist mit 17 Jahren und 277 Tagen der jüngste Spieler in der Fußball-Königsklasse, der bei seinen ersten zwei Startelfeinsätzen jeweils ein Tor erzielte. Das meldete der Datendienstleiter Opta.

Karl hatte am Mittwoch bei der ersten Pflichtspielniederlage der Münchner zum zwischenzeitlichen 1:1 getroffen. Er stand ebenso wie beim 4:0 gegen Club Brügge im Oktober in der Anfangsformation; beide Mal erzielte er ein Tor.