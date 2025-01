Magdeburg - An der medizinischen Qualifikation des Attentäters von Magdeburg gab es nach Angaben des Sozial- und Gesundheitsministeriums in Sachsen-Anhalt keine Zweifel. Er habe viele Jahre unter anderem in Hamburg, Hannover und Stralsund als Arzt gearbeitet, bevor er in den Maßregelvollzug Bernburg wechselte, sagte ein Vertreter des Gesundheitsministeriums im Innenausschuss des Landtags von Sachsen-Anhalt. Der Beschuldigte habe sein Studium in Saudi-Arabien abgeschlossen und seine Facharztausbildung in Deutschland absolviert.

Der Attentäter, der kurz vor Weihnachten mit einem Auto über den Weihnachtsmarkt von Magdeburg raste und dabei sechs Menschen tötete und knapp 300 zum Teil schwer verletzte, arbeitete als Facharzt für Psychiatrie in Sachsen-Anhalt. Im Zuge der Berichterstattung über den Anschlag waren auch Zweifel an der Qualifikation des 50 Jahre alten Mannes aus Saudi-Arabien laut geworden.