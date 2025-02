Anchorage - Den Absturz eines Flugzeuges im US-Bundesstaat Alaska hat keiner der zehn Menschen an Bord überlebt. Rettungsteams hätten die Leichen aller Insassen geborgen, teilte die Feuerwehr in der Ortschaft Nome am Samstag (Ortszeit) auf Facebook mit.

Suchtrupps hatten tags zuvor das in mehrere Teile zerbrochene Wrack der Cessna Caravan gefunden. Das Flugzeug war am Donnerstag auf dem Weg von Unalakleet in die rund 250 Kilometer entfernte frühere Goldgräberstadt Nome, als es vor der Küste vom Radar verschwand. An Bord waren neun Passagiere und der Pilot. Die Ursache des Absturzes ist weiter unklar.

Drittes Flugzeugunglück in kurzer Zeit

Die USA waren erst vor wenigen Tagen von zwei kurz aufeinander folgenden Flugzeugunglücken erschüttert worden. Am 29. Januar prallte in der Hauptstadt Washington eine Passagiermaschine der American Airlines beim Landeanflug mit einem Militärhubschrauber zusammen. Die 64 Menschen an Bord des Flugzeuges und die 3 Insassen des Helikopters kamen ums Leben.

Zwei Tage später stürzte ein Jet für einen medizinischen Transport mitten in einem belebten Gebiet in Philadelphia ab. Alle sechs Menschen an Bord starben, am Boden wurden eine weitere Person getötet und viele weitere verletzt.