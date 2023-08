Wuppertal/DUR – Nach einem schweren Unfall auf der Autobahn A1 am Sonntag gibt es erneut Berichte über Verzögerungen aufgrund der fehlenden Rettungsgasse. Dabei griff der Notarzt vor Ort zu einer besonderen Maßnahme: Er lieh sich im Stau ein Fahrrad, um schneller zum Einsatzort zu kommen.

Laut Polizei war der Fahrer eines Autotransporters am Sonntag nahe Wuppertal auf einen Lkw-Anhänger aufgefahren. Der Fahrer des Transporters zog sich schwerste Verletzungen zu und musste von der Feuerwehr aus dem Führerhaus befreit werden. Zudem prallte ein weiterer Klein-Lkw gegen das Heck des Transporters.

Rettungsgasse blockiert - Notarzt steigt aufs Fahrrad um

"Die Rettungsgasse war so blockiert, dass wir nicht weiterkamen", erzählt Notarzt Frederick Voß. Nachdem die ersten Helfer durch waren, hätten viele Autofahrer die Rettungsgasse wieder aufgelöst.

„Die Rettungsgasse war so blockiert, dass wir nicht weiterkamen. Da hat mich der Notfallsanitäter auf das Rad hingewiesen, das hinten an einem Auto hing. Der Besitzer hat es uns bereitwillig gegeben.“

So habe er sich mit seinem 15 Kilogramm schweren Notfall-Rucksack am Montag auf das Rad geschwungen, um zur Unfallstelle zu gelangen.

Unfall auf der A1 - Autofahrer hatten Rettungsgasse schon wieder aufgelöst

Dabei löste er unerwartet etwas aus: Als die Autofahrer den Notarzt an sich vorbeiradeln sahen, bildeten sie schnell wieder die Rettungsgasse, so dass ihn der Rettungswagen nach einigen hundert Metern eingeholt hatte und wieder aufnehmen konnte.

Das Rad blieb auf der Autobahn zurück. „Die Polizei wollte es dem Besitzer wiederbringen, aber es war weg. Ich nehme an, dass er es selbst gesehen und wieder aufgeladen hat, als er mit seinem Auto an der Stelle vorbeikam.“

Arzt appeliert: Rettungsgasse bis zum Schluss aufrechterhalten

Derweil konnte Voß den eingeklemmten Schwerstverletzten versorgen, der dann per Rettungswagen abtransportiert wurde, noch bevor der angeforderte Rettungshubschrauber an der Unfallstelle eingetroffen war. Mehrere Medien hatten zuvor über die kuriose Einsatzfahrt berichtet.

„Die Rettungsgasse sollte so lange aufrechterhalten werden, bis der Verkehr wieder fließt“, appellierte Voß, der abseits seiner Notarzteinsätze am Agaplesion Bethesda Krankenhaus in Wuppertal arbeitet, an die Autofahrer.