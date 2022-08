Keine größeren Schäden nach Unwetter in Brandenburg

Potsdam/Wandlitz - Das Unwetter hat in Brandenburg viele Keller volllaufen und Äste abstürzen lassen. Größere Schäden gab es nach Angaben der Polizei aber am Freitag und Samstag zunächst nicht. Bei Potsdam-Sacrow sei ein Motorradfahrer am Samstagmorgen auf der Bundesstraße 2 gegen einen umgekippten Baum geprallt und wurde leicht verletzt, sagte ein Polizeisprecher. In Wandlitz im Landkreis Barnim rückte die Feuerwehr nach Angaben der Leitstelle am Freitag bis zum Samstagmorgen 181 Mal, vor allem wegen Wasserschäden an Gebäuden, aus.

Auf der Autobahn 24 im Kreis Ostprignitz-Ruppin gab es einen Unfall mit Aquaplaning, niemand wurde dabei jedoch verletzt. In Neuruppin (Ostprignitz-Ruppin) drang Wasser in ein Sportcenter ein. In Wustermark im Havelland war die Feuerwehr wegen des Unwetters fast 80 Mal im Einsatz, wie ein Sprecher der Leitstelle sagte. Dort seien Keller vollgelaufen und kleine Äste heruntergefallen. Im Wustermarker Ortsteil Elstal war eine Straße am Designer Outlet Berlin vorübergehend überflutet.

Für diesen Samstag sagte der Deutsche Wetterdienst für fast ganz Brandenburg erneut örtlich starke, teils schwere Gewitter mit heftigem Starkregen von bis zu 40 Liter pro Quadratmeter voraus. Vereinzelt könnten es auch noch höhere Wassermengen sein, teilte der Wetterdienst mit. Dadurch könne es zu lokalen Überflutungen kommen.