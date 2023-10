Keine Anklage nach tödlichem Messerstich in Pirna: Notwehr

Ein Schild „Der Generalstaatsanwalt des Freistaates Sachsen Staatsanwaltschaft“ am Justizzentrum.

Pirna - Nach einem tödlichen Messerstich in Pirna im vorigen Jahr hat die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen gegen einen 16-Jährigen eingestellt. Es habe sich erwiesen, dass der Jugendliche in Notwehr gehandelt habe, teilte die Staatsanwaltschaft Dresden am Mittwoch mit.

Er hatte am 24. September 2022 einem 20-Jährigen ein Messer in den Bauch gestochen. Der Mann erlag wenig später seinen schweren Verletzungen. Umfangreiche Ermittlungen hätten ergeben, dass der 20-Jährigen den Jugendlichen angegriffen hat und dieser sich wehrte. Anfänglich hatte der Verdacht einer Körperverletzung mit Todesfolge bestanden.