Leipzig - Timo Werner kehrt auch unter seinem Ex-Trainer Julian Nagelsmann vorerst nicht in die Fußball-Nationalmannschaft zurück. Der Stürmer wurde am Freitag nicht vom neuen Bundestrainer für die Länderspiele in den USA nominiert. Schon sein Vorgänger Hansi Flick hatte zuletzt auf Werner aufgrund dessen Formschwäche verzichtet. Der 27-Jährige wurde zudem jüngst von Rückenproblemen zurückgeworfen und verpasste zwei Pflichtspiele.

Aus Leipziger Sicht geht nur Linksverteidiger David Raum mit auf die Reise. Benjamin Henrichs, der aufgrund einer Muskelverletzung schon das Spiel gegen Manchester City verpasst hatte, fällt mit den Beschwerden auch für den DFB aus. Auch Lukas Klostermann bleibt in der Länderspielpause am Cottaweg.