Unter Ausschluss der Öffentlichkeit liefern sich die beiden Traditionsclubs ein ausgeglichenes Spiel. Spannend ist es bis zum Schluss.

Maximilian Breunig gelang für seinen neuen Verein 1. FC Magdeburg das Tor zum 1:1-Endstand beim FC Erzgebirge Aue.

Aue - Fußball-Zweitligist 1. FC Magdeburg ist in einem Testspiel beim Drittligisten FC Erzgebirge Aue nicht über ein 1:1 (0:0) hinausgekommen. Beide Trainer nutzten die Begegnung unter Ausschluss der Öffentlichkeit zum Probieren einiger taktischer Maßnahmen und gaben vielen Akteuren im Verlauf der 90 Minuten Einsatzzeiten. Julian Guttau (48. Minute) brachte Aue in Führung, dem erst am letzten Tag der Transferperiode nach Magdeburg gekommenen Maximilian Breunig (58.) gelang der Ausgleich.

In Halbzeit eins blieben Chancen bei leichter Magdeburger Überlegenheit Mangelware. Aues Jannic Ehlers (14.) setzte nach einem starken Solo den Ball über das Tor, im Gegenzug scheiterte Dariusz Stallmach (15.) am gut reagierenden Louis Lord.

Nach zahlreichen Wechseln während der Pause nahm die Partie Fahrt auf. Auch die Auer Führung nach etwas Konfusion im Magdeburger Strafraum trug zur Belebung bei. Nun zeigten die Gäste ihre Klasse im Kombinationsspiel, was auch zum Premieren-Treffer von Breunig führte. Danach gab es noch Chancen auf beiden Seiten, wobei der FCM-Torschütze ein steter Unruheherd war.

Seiffert muss am Schlüsselbein operiert werden

Nach der Partie teilten die Auer mit, dass Linksverteidiger Moritz Seiffert längere Zeit ausfällt. Der 24-Jährige, der im Juni vom FC Ingolstadt ins Lößnitztal gewechselt war, zog sich im Training eine Fraktur des Schlüsselbeins zu und muss sich einer Operation unterziehen. Er war in allen bisherigen vier Meisterschaftsspielen zum Einsatz gekommen.