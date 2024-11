In der kommenden Woche starten in Thüringen die ersten Weihnachtsmärkte. Glühwein wird dort wieder literweise fließen. Doch was ist mit dem Konsum von Cannabis?

Erfurt - Ein explizites landesweites Verbot von Cannabiskonsum auf Weihnachtsmärkten ist in Thüringen nicht geplant. Es liege an den kommunalen Veranstaltern, über ein solches Verbot nachzudenken, teilte ein Sprecher des Innenministeriums mit. Wer hier was plane, sei dem Ministerium nicht bekannt.

Beim Erfurter Weihnachtsmarkt etwa ist keine zusätzliche Regelung geplant. Allerdings verwies eine Stadtsprecherin auf das Konsumverbot in Anwesenheit Minderjähriger. „Der Weihnachtsmarkt ist ein Erlebnis für die ganze Familie, bei dem somit viele unter 18-Jährige anwesend sind. Der Konsum ist folglich untersagt“, sagte sie. Die privaten Sicherheitskräfte vor Ort werden ihr zufolge vereinzelt Kontrollen dazu durchführen.

Laut Cannabisgesetz, das seit April gilt, ist der Konsum in der unmittelbaren Gegenwart von Minderjährigen untersagt. Das gilt auch in Fußgängerzonen von 7.00 bis 20.00 Uhr. Auch auf Spielplätzen, in Schulen, Sportstätten, Kinder- und Jugendeinrichtungen sowie in Sichtweite dieser Bereiche – innerhalb von bis zu 100 Metern Luftlinie vom Eingangsbereich – gilt ein Verbot.