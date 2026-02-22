Erst geraten die Essener Fußballerinnen nach früher Führung auf die Verliererstraße, dann sorgt ausgerechnet Leipzigs Torhüterin für den Punktgewinn des Abstiegskandidaten.

Essen - Die Fußballerinnen von RB Leipzig haben in der Bundesliga den dritten Sieg nacheinander knapp verpasst. Bei Abstiegskandidat SGS Essen kamen die Leipzigerinnen wegen eines späten Eigentores von Torhüterin Elvira Herzog (90.+6) nur zu einem 2:2 (0:1). RB liegt mit 21 Punkten auf dem zehnten Tabellenrang. Essen bleibt trotz des dritten Unentschiedens in Folge mit zwölf Punkten Vorletzter.

Im Stadion an der Hafenstraße erzielten die Gastgeberinnen bereits in der zweiten Minute den Führungstreffer durch Ramona Maier nach Vorarbeit von Maike Berentzen. Delice Boboy (49.) gelang nach der Pause der Ausgleich, Marleen Schimmer (71.) traf auf Vorlage der zuvor eingewechselten Lisa Baum zum 2:1 für Leipzig. Doch für drei Punkte reichte es am Ende knapp nicht.