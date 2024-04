Bischof Ulrich Neymeyr spricht in der Erfurter Predigerkirche.

Erfurt - In seinem Osterwort hat der katholische Erfurter Bischof Ulrich Neymeyr die Bedeutung von Friedensstiftern herausgestellt. Das Leitwort des Katholikentags laute „Zukunft hat der Mensch des Friedens“, hieß es in einem Manusskript zu Neymeyrs Osterwort. Als Beispiele nannte er etwa die Persönlichkeiten Mahatma Gandhi und Martin Luther King. Beide seien bekanntlich erschossen worden. Doch mit „Zukunft“ sei im Psalm 37 „sicher nicht der nächste Tag“ gemeint. Vielmehr müsse die Perspektive auch über das Ende des eigenen Lebens hinausreichen. „Da haben nämlich Mahatma Gandhi und Martin Luther King und viele andere Friedensstifter langfristig eine Zukunft der Versöhnung, des Friedens und der Gerechtigkeit eröffnet, auch wenn sie selbst die Früchte nicht ernten konnten“, so Neymeyr.