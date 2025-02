Für Thüringens Direktvermarkter haben Verkaufsautomaten für Lebensmittel an Bedeutung gewonnen. Vor dem Haus der Grünen Verbände in Erfurt stehen gleich mehrere Automaten mit verschiedenen Produkten.

Erfurt - Für Thüringens Direktvermarkter haben Verkaufsautomaten für Lebensmittel an Bedeutung gewonnen. „Momentan ist die Entwicklung hier etwas ruhiger, grundsätzlich herrscht aber bei den Erzeugern ein großes Interesse an diesem Thema“, sagt Pamela Brix vom Kompetenzzentrum Direktvermarktung in Erfurt. Sowohl für die Lebensmittelversorgung im ländlichen Raum als auch für das regionale Angebot in Städten könnten die Automaten viel leisten. Nicht zu unterschätzen seien aber der Arbeitsaufwand und die Kosten.

Prinzipiell gebe es in Thüringen im Vergleich zu anderen Bundesländern bislang eher wenige Verkaufsautomaten von Direktvermarktern, so Brix. Die genau Zahl werde nicht erfasst. Eine Hürde seien die Anschaffungskosten, die in der Regel bei mindestens 15.000 Euro lägen. Hinzu kämen teils hohe Energiekosten.

Ohne Mitarbeiter geht's nicht

Auch der Personalaufwand sei nicht zu unterschätzen: So müsse gerade an Wochenenden oder Feiertagen immer jemand verfügbar sein, um Waren aufzufüllen, für Reinigungsarbeiten, oder um bei technischen Problemen zu helfen - etwa, wenn der Automat ein Produkt nicht ausspucken will. „Bei einer Landwirtschaft im Nebenerwerb kann das durchaus eine große Belastung werden“, so Brix.

Grundsätzlich gebe es zudem immer wieder Probleme mit Diebstahl oder Vandalismus. Während manche Landwirte ihre Automaten aufgrund dieser Herausforderungen wieder abschafften, sei das Interesse bei jungen Landwirten oder größeren Betrieben nach wie vor groß.

Warenkorb über Automaten zusammenstellen

Auch die Entwicklung der Automaten geht voran. Wie genau diese aussehen kann, zeigt die Automatenanlage auf dem Gelände des Hauses der Grünen Verbände in Erfurt: An einem Terminal, ähnlich denen in großen Fast-Food-Restaurants, können Kunden einen Warenkorb aus dem Angebot von drei angeschlossenen Automaten zusammenstellen, erläutert der stellvertretende Hauptgeschäftsführer des Thüringer Bauernverbands, Michael König. Zu jedem Produkt könnten zusätzliche Informationen abgerufen werden, der Automat erkenne zerbrechliche Produkte wie Eier oder Milchflaschen und gebe diese gesondert aus. Am Ende werde alles zusammen per Karte gezahlt.

Test: Weihnachtsbaum und Gans aus dem Automaten

„Die Zeiten, in der Kunden mit einem großen Kleingeld-Vorrat jedes einzelne Produkt aus dem Automaten ziehen müssen, sind also vorbei“, so König. Selbst große Produkte wie Weihnachtsbäume oder ganze Gänse fürs Festessen können gekauft und tagsüber mit einer Quittung abgeholt werden. Aktuell befinde sich das Projekt noch in der Testphase, perspektivisch solle das Angebot in den kommenden Jahren auch auf andere große Städte wie Jena oder Gera ausgeweitet werden.

Die Idee dahinter sei es, die regionalen Erzeugnisse aus Thüringen unabhängig von Öffnungszeiten auch städtischen Konsumenten zugänglich zu machen. Im Schnitt seien etwa 25 Erzeuger aus dem gesamten Freistaat mit ihren Produkten vertreten, das Interesse sei groß.

Technik auch aus Thüringen

Die Automaten dafür kommen aus Thüringen, von der Firma „FarmVend“ im Weimarer Land. Dort arbeitet der Nebenerwerbslandwirt Guido Kleine mit einem Partner aus Österreich an den Automaten. Die Geräte seien mittlerweile in ganz Europa nachgefragt, sagt Klein. „In Thüringen ist die Nachfrage bisher eher zögerlich. Aber es wird auch hier mehr“, so Klein. Schrittweise würden mehr Funktionen hinzugefügt, etwa Online-Abfragen zu Warenangebot und Verfügbarkeit oder Reservierungsmöglichkeiten.

Ade, Milchtankstelle?

Ein Auslaufmodell seien indes die Milchtankstellen, so die Experten. Grundsätzlich sei es schwierig, mit nur einem Produkt genug Umsatz zu erzielen, so Brix. Lediglich bei der Rohmilch, die aus rechtlichen Gründen nur auf den Erzeugerhöfen direkt angeboten werden darf, seien Automaten nach wie vor gefragt, ergänzt Hersteller Klein.