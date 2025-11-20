In Thüringen fiel die Kartoffelernte in diesem Jahr besonders reich aus: Die Landwirtschaftsbetriebe ernteten insgesamt rund 66.000 Tonnen Kartoffeln.

Erfurt - In Thüringen fiel die Kartoffelernte in diesem Jahr überdurchschnittlich hoch aus. Nach Angaben des Thüringer Landesamtes für Statistik ernteten die Thüringer Landwirtschaftsbetriebe im Schnitt 38 Tonnen Kartoffeln je Hektar.

Zwar lag der Ertrag pro Hektar in diesem Jahr mit etwa zwei Tonnen unter dem Wert von 2024, was einem Rückgang von rund fünf Prozent entspricht. Verglichen mit dem Durchschnitt der Jahre 2019 bis 2024 war die Ernte jedoch höher: pro Hektar wurden etwa drei Tonnen mehr geerntet, also rund zehn Prozent über dem langjährigen Mittel.

Insgesamt wurden in diesem Jahr rund 66.000 Tonnen Kartoffeln geerntet. Das sind 15.700 Tonnen mehr als im Vorjahr, also 31 Prozent mehr. Grund dafür sei unter anderem, dass mehr Fläche für den Anbau genutzt werde.