Schon in den ersten Stunden zieht das multikulturelle Spektakel viele Gäste an. Der Karneval der Kulturen prägt das Pfingstwochenende in Berlin. Nun stehen die Kinder im Mittelpunkt.

Kinder in traditionellen Kostümen tanzen am Mariannenplatz zur Musik.

Berlin - Mit einem Kinder-Kostümumzug und dem Straßenfest wird der Karneval der Kulturen in Kreuzberg fortgesetzt. Mehr als 100 unterschiedliche Vereine aus der Jugendarbeit beteiligten sich laut Organisatoren am Kinderkarneval. Unter dem Motto „Sei dabei - Papagei!“ zogen Kinder und Jugendliche vom Mariannenplatz zum Görlitzer Park, wo es ein Fest gibt.

Rund um den Blücherplatz ging unterdessen das Straßenfest weiter. Dort drängten sich am Freitagabend viele Besucherinnen und Besucher. Die Polizei sprach von einem „eher ruhigen Verlauf“. Vereinzelt sei es zu Straftaten gekommen, sagte eine Polizeisprecherin.

Vereinzelt Straftaten bei Straßenfest

Es habe sich um Körperverletzungen, Drogenhandel oder Verstößen gegen das Waffengesetz gehandelt, in einem Fall wurde ein Messer sichergestellt. Nach ersten vorläufigen Zahlen gab es insgesamt neun Strafanzeigen und Ordnungswidrigkeiten. Die Zahl kann sich laut Polizei verändern, etwa weil Menschen eine Tat später anzeigen.

Die Polizei begleitet das viertägige Fest nach eigenen Angaben mit umfangreichen Maßnahmen. Allein am Sonntag werden laut Polizei rund 1.500 Beamte und Beamtinnen im Einsatz sein. Der Karneval der Kulturen erreicht dann seinen Höhepunkt mit dem Straßenumzug. Dieser läuft in diesem Jahr zum ersten Mal über die Frankfurter Allee in Friedrichshain, weil in Kreuzberg auf der ursprünglichen Strecke eine Großbaustelle ist.

Der Karneval der Kulturen hat seine Ursprünge 1996. Als Folge von Rassismus und zahlreichen Übergriffen sollte er ein Zeichen für Diversität und friedliches Miteinander sein.