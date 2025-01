Es geht um eine Verfassungsbeschwerde, zu der sich das höchste deutsche Gericht schon einmal geäußert hat. Kann das Wahl-Desaster in der Bundeshauptstadt 2021 nun zu den Akten gelegt werden?

Karlsruhe/Berlin - Der in Berlin von zahlreichen Pannen überschattete Wahltag im September 2021 ist wieder beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe Thema. Es will sich heute (9.30 Uhr) noch einmal zu einer Verfassungsbeschwerde gegen die Wiederholung der Wahlen zum Berliner Abgeordnetenhaus und zu den Berliner Bezirksverordneten­versammlungen äußern. Einen Eilantrag hatte der Zweite Senat im Januar 2023 abgelehnt.

Keine zweite Instanz

Die Richterinnen und Richter begründeten dies damals damit, dass die Verfassungsbeschwerde unzulässig sei. Das Grundgesetz gewährleiste Bund und Ländern eigenständige Verfassungsbereiche, die auch das Wahlrecht umfassten. „Das Bundesverfassungsgericht ist nach der föderalen Ordnung des Grundgesetzes keine zweite Instanz über den Landesverfassungsgerichten, die berufen ist, deren Urteile durchgängig und in vollem Umfang nachzuprüfen.“

Insofern gilt es als unwahrscheinlich, dass die Verfassungsbeschwerde nun in der Hauptsache Erfolg haben könnte. Mit ihrer Eil-Entscheidung hatten die Karlsruher Richterinnen und Richter ermöglicht, dass die Wahlen in Berlin am 12. Februar 2023 wie geplant wiederholt werden konnten.

Wiederholungswahl ging anders aus

Die Pannenwahl hatte bundesweit für Schlagzeilen gesorgt. Neben dem Abgeordnetenhaus und den Bezirksverordneten­versammlungen - um die es in der Verfassungsbeschwerde geht - wurde auch der Bundestag gewählt.

Aus Sicht des Berliner Landesverfassungsgerichtshofs war eine Wiederholung der landesbezogenen Wahlen wegen schwerer systemischer Mängel nötig. Als Beispiele nannte das Gericht falsche, fehlende oder eilig kopierte Stimmzettel, zu wenige Wahlurnen, die zeitweise Schließung von Wahllokalen sowie lange Schlangen davor, mit Wartezeiten von mitunter mehreren Stunden.

CDU landete vor der SPD

Anders als im September 2021 gewann die CDU die Wiederholungswahl im Februar 2023. Die SPD landete mit fast zehn Prozentpunkten Abstand und nur mit sehr knappem Vorsprung vor den Grünen auf Platz zwei.

Für die Bundestagswahl 2021 entschied das Bundesverfassungsgericht, dass diese in Berlin nicht komplett wiederholt werden müsse. Es erklärte den Wahlgang nur zum Teil für ungültig. Im Februar 2024 wurde hierzu neu gewählt.