In Elstal soll „Karls“ Erdbeerhof in den kommenden Jahren weiter wachsen. Auf einer Baustelle kam es nun zu einem Unfall. Ein Baggerfahrer wurde dabei zum Glück nur leicht verletzt.

Elstal. - Nach einem Baggerunfall auf einer Baustelle von „Karls“ Erdbeerhof in Elstal hat der Fahrer das Krankenhaus wieder verlassen.

Nach Baggerunfall auf Erdbeerhof Elstal: Viel Glück im Unglück

„Der Fahrer wurde zum Glück nur leicht verletzt und wurde nach ein bis zwei Stunden aus dem Krankenhaus entlassen“, sagte Gründer und Geschäftsführer Robert Dahl.

Dort sei er zur Kontrolle untersucht worden: „Viel Glück im Unglück.“

Lesen Sie auch: Luxus-Erdbeere für 18 Euro: Das sagt Karls-Chef Robert Dahl zu dem neuen Trend

"Erlebnis-Dörfer" von Karls sollen großflächig ausgebaut werden

Laut Dahl war am Samstag auf einer Baustelle am Erdbeerhof in Elstal ein Bagger auf einem Erdhügel seitlich umgekippt. Das Areal rund um den Freizeitpark soll in den kommenden Jahren großflächig ausgebaut werden.

Lesen Sie auch: Erdbeerhof erst in Kalifornien und später im Harz

Wohnungen für Mitarbeiter, ein weiterer Freizeitpark, Hotels und Ferienhäuser sollen nach und nach entstehen. Das „Erlebnis-Dorf“ in Elstal ist ein beliebtes Ausflugsziel für Familien im Berliner Speckgürtel.