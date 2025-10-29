Auf Belinda folgt Assol: Der Karat-Sänger spricht über seine neue Liebe und die Herausforderungen einer Beziehung mit einem Künstler.

Berlin - Claudius Dreilich, Sänger der Band Karat, ist wieder verliebt. Seine neue Partnerin heiße Assol und sei 49 Jahre alt, berichtete der 55-Jährige der „SuperIllu“. „Das Schöne ist: Assol tauchte nicht plötzlich in meinem Leben auf, sie kannte Karat und meine Geschichte bereits. Und sie wusste, auf was sie sich bei einem Künstler einlässt“, berichtete Dreilich. Kennengelernt hätten sie sich über ihre Mutter, die am Merchandise-Stand der Band arbeitete.

Mit einem Künstler liiert zu sein, sei nicht leicht, sagte der Karat-Frontmann. „Die Musik steht an erster Stelle, dann kommt alles andere. Das ist für eine Frau nicht einfach.“ 2022 hatten sich Dreilich und Ehefrau Belinda getrennt.

Die Berliner Band Karat („Über sieben Brücken musst du gehn“) feiert in diesem Jahr ihren 50. Geburtstag.