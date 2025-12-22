Sottrum - Ein technischer Fehler an einem E-Bike hat einen Hausbrand ausgelöst. Unter anderem der Dachstuhl und Fassadenteile der Doppelhaushälfte in Sottrum östlich von Bremen gerieten in Flammen, ehe die Feuerwehr den Brand löschen konnte, wie die Polizei mitteilte. Verletzt wurde bei dem Feuer in der Nacht auf Sonntag demnach niemand. Laut Schätzungen der Polizei lag der Schaden bei rund 80.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.