Erfurt - Der Thüringer HC kann weiter auf Kapitänin Josefine Hanfland setzen. Die Kreisläuferin verlängerte ihren Vertrag beim Handball-Bundesligisten um zwei weitere Jahre. Hanfland ist bereits seit 2017 beim THC. Neben der 29 Jahre alten Österreicherin bleibt auch Anika Niederwieser beim Bundesliga-Vierten. Die Italienerin verlängerte um ein weiteres Jahr.

„Erfurt ist meine zweite Heimat geworden und die Verlängerung bedeutet mir sehr viel. Wir haben ein starkes Team und eine gemeinsame Vision, das macht jeden Tag hier zu etwas Besonderem“, sagte Hanfland.

Europapokal-Gewinn möglich

Die 33 Jahre alte Niederwieser meinte: „Das Team, unsere Fans und die einzigartige Atmosphäre in der Salza-Halle machen das Spielen hier zu etwas ganz Besonderem. Auch ist die Stadt Erfurt mir in dieser Zeit sehr ans Herz gewachsen.“

Für den THC geht es am Wochenende um einen internationalen Titel. Im Halbfinale des Final Four der European League trifft der Club am Samstag auf Dijon. Das zweite Halbfinale des Turniers in Graz bestreiten Bundesligist Blomberg-Lippe und der dänische Vertreter Ikast.