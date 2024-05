Dresden - Stefan Kutschke bleibt noch mindestens ein weiteres Jahr bei Fußball-Drittligist Dynamo Dresden. Das gab der Verein am Samstag unmittelbar vor dem Sachsenpokal-Finale gegen den FC Erzgebirge Aue (15.45 Uhr/ARD und MDR-Livestream) bekannt. Wie lange der 35-Jährige bleibt, ließ der Club offen. Dynamo macht ab sofort keine Angaben mehr zu Vertragslaufzeiten.

„Wir sprechen bei unserer Sportgemeinschaft sehr häufig über unsere Werte und Eigenschaften, die unseren Verein ausmachen. Stefan verkörpert diese in vielerlei Hinsicht auf und neben dem Spielfeld“, sagte Dynamos Geschäftsführer Kommunikation, David Fischer in einer Pressemitteilung. „Mit seiner Persönlichkeit und seinem Erfahrungsschatz wird er auch zukünftig ein wichtiger Eckpfeiler der Mannschaft sein. Hierbei sehen wir ihn in unterschiedlichen Rollen, zum einen natürlich als Spieler auf dem grünen Rasen inklusive seiner Qualitäten, die er für den sportlichen Erfolg einbringen wird, dazu als Leitwolf für das Team, Ansprechpartner innerhalb der Mannschaft und Ratgeber für die jüngere Generation.“

Kutschke und dessen Familie hatten im Saisonverlauf mehrfach massive Anfeindungen und anonyme Morddrohungen erhalten. In der abgelaufenen Saison lief er in 37 von 38 Partien auf und schoss dabei 14 Tore. Zu fünf weiteren leistete er die Vorarbeit. Insgesamt spielte Kutschke bislang 128 Mal für Dynamo und markierte dabei 46 Treffer.