Schönwalde-Glien - Über 1800 Kaninchen bekommen Besucher bei der jährlichen Landesschau der Rassekaninchenzüchter am Wochenende im brandenburgischen Havelland zu sehen. Trotz leicht rückläufiger Mitgliedszahlen im Landesverband Berlin Mark Brandenburg seien das etwa 100 Kaninchen mehr als im Vorjahr, sagte Verbandschef Jörg Schmiedchen der dpa. Gut 280 Aussteller meldeten sich demnach für das Treffen in Paaren im Glien an, bei dem Preisrichter die Tiere begutachten.

Auch wenn es kein akutes Nachwuchsproblem gebe und die Zahl der Jugendlichen in den Vereinen seit Jahren stabil bleibe, freue sich der Verband dennoch über neue Mitglieder, sagte Schmiedchen. Die Kosten etwa für den Stall und die steigenden Preise für das Futter haben den Einstieg in das Hobby laut dem Züchter aber etwas erschwert.

Für viele bleibe die Freizeitbeschäftigung ein wichtiger Ausgleich zum Beruf. „Wenn sie gestresst von der Arbeit kommen, dann gehen sie an ihren Kaninchenstall und da können sie dann langsam runterfahren“, erklärte Schmiedchen.