Berlin - Monatelang haben sie den kuscheligen Beutel ihrer Mutter nicht verlassen. Nun hüpft der putzige Känguru-Nachwuchs im Berliner Zoo zum ersten Mal allein durchs Gehege - natürlich mit Pausen in Mamas warmer Bauchtasche, wie eine Zoo-Sprecherin mitteilte.

Das männliche Jungtier heiße Roey, das weibliche Magra. Ein drittes Geschwisterkind habe im Januar schon mal aus dem Beutel gelugt, ihn aber noch nicht verlassen.

Die roten Riesenkängurus kamen schon vor einigen Monaten zur Welt. Bei der Geburt sind sie nach Angaben des Zoos so klein wie ein Gummibärchen und wachsen dann ungefähr acht Monate im Beutel der Mutter heran.

Kugelgürteltier im Januar geboren

Weniger hopsend, aber schon ziemlich flink erkundet seit einiger Zeit auch ein kleines Kugelgürteltier sein Gehege. Das noch namenlose Männchen sei am 15. Januar geboren worden. Bei Gefahr können die Tiere sich zu einer vollständigen Kugel zusammenrollen und sind nahezu perfekt vor Angreifern geschützt.

In den kommenden Wochen werden in Zoo und Tierpark viele weitere Jungtiere erwartet, wie es in der Mitteilung hieß.