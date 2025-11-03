Organisierte Kriminalität gilt als Herausforderung für den Rechtsstaat. Niedersachsens Justizministerin Kathrin Wahlmann sagt, was das Land plant, um sich zu wehren.

Hannover - Im Kampf gegen Organisierte Kriminalität plant das Land Niedersachsen, sich im kommenden Jahr personell zu verstärken. Schon in diesem Jahr seien per Verlagerung von weniger belasteten Sektoren gut 100 Stellen bei den Staatsanwaltschaften entstanden, sagte Landesjustizministerin Kathrin Wahlmann. 2026 sollten 34 weitere Stellen bei den Staatsanwaltschaften entstehen, außerdem sechs Richterstellen.

Überdies werde eine neue Zentralstelle zur Bekämpfung der sogenannten Cyberkriminalität voraussichtlich ab Juni 2026 die Arbeit aufnehmen, kündigte die SPD-Politikerin an. Im Haushaltsentwurf für das kommende Jahr seien dafür 19 neue Stellen vorgesehen.