Magdeburg - Das Land Sachsen-Anhalt startet eine Kampagne zur Anwerbung von Fachkräften. Der Fachkräftemangel sei ein großes Problem für viele Unternehmen in Sachsen-Anhalt, sagte Wirtschaftsminister Sven Schulze (CDU) am Freitag. In den kommenden Jahren werde der demografische Wandel zusätzlich dafür sorgen, dass viele Arbeitskräfte in den Ruhestand gingen. Da nicht alle Stellen mit Arbeitskräften aus dem eigenen Land besetzt werden könnten, werde jetzt auch verstärkt im Ausland gesucht. Zunächst stehe hier Vietnam im Fokus. Neben dem Gastgewerbe würden auch im Bereich Handwerk Fachkräfte gesucht.