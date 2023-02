Cottbus - Kamelle, Konfetti und Luftballons: Nach zwei Jahren Corona-Pause ist am Sonntagnachmittag wieder ein Karnevalsumzug durch die Cottbuser Innenstadt gezogen. Tausende verkleidete Jecken zeigten sich in Partystimmung. Die bunte Parade ist laut Stadt der größte Karnevalsumzug in Ostdeutschland.

Zehntausende Besucher säumten die Straßen, durch die bei trockenem Wetter viele dutzend bunt geschmückte Wagen und Kutschen rollten. Die Karnevalisten warfen Kamelle und tanzten ausgelassen durch die Cottbuser Innenstadt. Prinzenpaare und Funkenmariechen traten auf, Musik von Spielmannszügen, aber auch Schlager ertönten.

Der Präsident des Karneval Verbandes Lausitz, Matthias Schulze, sagte, er gehe von 60.000 bis 70.000 Zuschauern an der Strecke aus. „Es ist der Wahnsinn, wie viele in diesem Jahr an der Straße stehen.“ Beim 30. „Zug der fröhlichen Leute“, der im Rbb-Fernsehen übertragen wurde, wirkten rund 3000 Aktive mit aus Vereinen in Brandenburg, Berlin und Sachsen.

Wegen der Corona-Pandemie hatten die Jecken 2021 und 2022 starke Einschränkungen hinnehmen müssen. Es gab kaum öffentliche Feiern und Prunksitzungen. Der Präsident des Karnevalverbands Berlin-Brandenburg, Fred Witschel, hatte im Januar gesagt: „In dieser Session bieten alle Vereine wieder ihre Sitzungen und sonstige Veranstaltungen“. Der Zuspruch des Publikums sei trotz oder gerade wegen der langen Pause sehr gut. Doch am Aschermittwoch ist die Narrenzeit dann wieder vorbei.