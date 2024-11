Dresden - Zum Start in die neue Woche wird es im Freistaat zumeist kalt und nass. Dabei geht der Deutsche Wetterdienst (DWD) bei Tagestemperaturen von bis zu 10 Grad am Morgen noch von leichtem Frost sowie Nebel mit örtlichen Sichtweiten unter 150 Metern aus. In der zweiten Tageshälfte setzt sich dann Regen beziehungsweise Sprühregen von Nordwesten her durch. Auch in der Nacht zum Dienstag sinken die Temperaturen wieder unter 0 Grad.

In den nächsten Tagen bleibt es laut DWD regnerisch und bewölkt. Die Temperaturen sinken noch einmal deutlich, mit Werten um die 8 Grad am Dienstag sowie 5 Grad am Mittwoch. In den Nächten werden leichte Minusgrade erwartet.