Maximal sechs Grad, Regen oder Schneeregen: So oder so ähnlich sieht das Wetter in den kommenden Tagen in Berlin und Brandenburg aus.

Potsdam/Berlin - Kalt und regnerisch wird das Wetter in Berlin und Brandenburg. Der Montag startet mit vielen Wolken und örtlich mit Regen- und Graupelschauern, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Im Norden von Brandenburg kann es vereinzelt dazu gewittern. Gegen Abend ziehen sich die Niederschläge zurück. Die Höchstwerte liegen bei um die sechs Grad.

Trocken und klar geht es in der Nacht zum Dienstag weiter, in den Morgenstunden ziehen Wolken auf. Vereinzelt kann es dabei glatt werden. Die Temperaturen sinken auf plus ein bis minus ein Grad. Am Dienstag stehen dichte Wolken am Himmel, zeitweise regnet es. Die Temperaturen steigen ähnlich wie am Vortag auf maximal sechs Grad.

Bei bedecktem Himmel fällt in der Nacht zum Mittwoch Regen oder Schneeregen. Es kühlt auf kalte zwei bis null Grad ab, in Bodennähe null bis minus drei Grad. Regen und Schneeregen bleiben den Menschen in Berlin und Brandenburg am Mittwoch erhalten, abends nehmen die Niederschläge zu. Die Höchstwerte liegen bei vier bis sechs Grad.