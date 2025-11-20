Der Tag in Berlin und Brandenburg startet trüb und teilweise glatt, doch im Tagesverlauf zeigt sich das Wetter von seiner freundlicheren Seite. Die kommenden Nächte bringen Frost.

Potsdam/Berlin - Der Tag startet wechselhaft in Berlin und Brandenburg. Morgens ist es laut Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) überwiegend stark bewölkt, örtlich regnet es. Lokal ist auch Schneeregen oder Schnee möglich. Die erwarteten Temperaturen liegen bei 3 bis 5 Grad.

In der Nacht zum Freitag bleibt es meist trocken. Bei größeren Auflockerungen und teils klarem Himmel kann der Boden gefrieren und glatt werden. Die Temperaturen sinken deutlich auf minus 2 bis minus 6 Grad, der Wind weht nur schwach.

Ruhiges Wochenende

Der Freitag zeigt sich ruhiger: Ein freundlicher Mix aus Sonne und Wolken bestimmt das Wetter, es bleibt trocken. Die Tageshöchstwerte erreichen 1 bis 3 Grad.

In der Nacht zum Samstag bleibt es trocken, teils klar, teils nur leicht bewölkt. Die Temperaturen gehen auf minus 3 bis minus 7 Grad zurück.

Auch der Samstag präsentiert sich winterlich ruhig: Heiter bis wolkig und trocken bei Höchstwerten zwischen 1 und 3 Grad. In der Nacht zum Sonntag ziehen nur wenige Wolkenfelder durch. Es bleibt niederschlagsfrei, bei Temperaturen zwischen minus 4 und minus 8 Grad.