Wenn die Nächte kälter werden, wird das Leben auf der Straße lebensgefährlich. In Dresden gibt es Hilfe: Zahlreiche Einrichtungen bieten Schutz, Wärme und Unterstützung für obdachlose Menschen.

In den ökumenischen Nachtcafés in Dresden gibt es in der kalten Jahreszeit Schlafplätze für Obdachlose. (Archivbild)

Dresden - Mit Beginn der kalten Jahreszeit stehen in Dresden wieder Angebote für obdachlose Menschen bereit. Insgesamt gibt es nach Angaben der Stadt 506 warme und sichere Schlafplätze - davon 400 Betten in 10 Übergangswohnheimen, 56 Plätze in 28 Gewährleistungswohnungen sowie 50 Notschlafplätze. „Niemand muss sich schämen, diese Hilfe anzunehmen“, sagte Sozialbürgermeisterin Kristin Klaudia Kaufmann.

Für diese städtischen Unterkünfte ist demnach eine Zuweisung des Sozialamts notwendig. Außerhalb der Dienstzeiten können Betroffene die Notaufnahme des Übergangswohnheims im Hechtviertel nutzen.

Am 1. November öffnen zudem sieben Dresdner Kirchgemeinden ihre Türen zu den ökumenischen Nachtcafés - mit Essen, Wärme und auf Wunsch einer Übernachtung. Beratung und Unterstützung bieten außerdem vier Kontakt- und Beratungsstellen in Pieschen, Striesen, Löbtau und Plauen.

Aktuell sind in Dresden 424 Menschen als wohnungslos registriert. Kaufmann appelliert an alle Bürger, besonders in der kalten Jahreszeit aufmerksam zu sein und bei akuter Notlage den Notruf 112 zu wählen.