Magdeburg - In Sachsen-Anhalt zieht der Winter in dieser Woche nach Aussage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) spürbar ein. Ab Montagnachmittag komme man in den Dauerfrostbereich, sagte eine Sprecherin des DWD am Montag. Das bedeute, die Temperaturen bewegten sich auch tagsüber dauerhaft um 0 Grad Celsius oder darunter. Das werde die Woche anhalten, sagte die Sprecherin.

Bereits am Montagnachmittag rechnen die Meteorologen mit Schneefall. Der Schnee werde zudem auch in den tieferen Lagen wegen der niedrigen Temperaturen liegenbleiben, führte die Sprecherin aus. Kältespitzen seien zur Mitte der Woche mit Temperaturen von etwa minus 5 Grad Celsius in den Nächten zu erwarten.