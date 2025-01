Trüb und kalt beginnt der Tag in der Hauptstadtregion. Im Laufe des Tages bleibt es zwar trocken, doch Nebel hält sich vielerorts.

Kalt und neblig in Berlin und Brandenburg

In Berlin und Brandenburg bleibt es heute nebelig trüb. (Archivbild)

Berlin/Potsdam - Nach dem heiteren Wochenstart bleibt es heute in Berlin und Brandenburg meist bedeckt und neblig. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) liegen die Temperaturen am Morgen zwischen -1 und -4 Grad. An einigen Orten besteht Glättegefahr und die Sicht ist durch Nebel auf unter 150 Meter eingeschränkt.

Der Nebel hält sich vielerorts den ganzen Tag, nur vereinzelt lockert die Wolkendecke am Nachmittag und Abend etwas auf. Die Höchstwerte liegen zwischen -1 und +3 Grad und es bleibt trocken.

Grau und nebelig

In der Nacht zum Mittwoch breitet sich erneut dichter Nebel aus, begleitet von leichtem Frost bei Tiefstwerten zwischen -2 und -5 Grad. Den Angaben zufolge besteht an einigen Orten weiterhin Glättegefahr.

Auch der Mittwoch startet trüb, bevor sich am Nachmittag vereinzelt die Wolken lichten können. Die Temperaturen steigen auf 2 bis 5 Grad. Am Donnerstag bleibt es ebenso stark bewölkt, mit Regen, der am Nachmittag nachlässt. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte zwischen 3 und 5 Grad.