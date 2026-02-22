Zu Hause will Münster endlich wieder einmal gewinnen. Doch gegen Kaiserslautern gerät das Team früh in Rückstand und kann trotz engagierter Leistung nicht mehr entscheidend zurückschlagen.

Münster - Mit dem ersten Auswärtssieg im Jahr 2026 hat der 1. FC Kaiserslautern den SC Preußen Münster tiefer in den Abstiegskampf gedrängt. Die Mannschaft von Trainer Torsten Lieberknecht gewann bei den Westfalen knapp mit 3:2 (3:1) und bescherte dem Team von Alexander Ende trotz engagiertem Auftritt die neunte sieglose Zweitliga-Partie in Serie.

Vor 10.642 Zuschauern im ausverkauften Münsteraner Stadion trafen Marlon Ritter (9./40. Minute) und Norman Bassette (45.+1) für die Gäste aus der Pfalz. Jannis Heuer (22. und 87.) erzielte die Tore für die Hausherren.

Doppelpacks auf beiden Seiten

Der FCK erwischte den besseren Start und ging früh durch einen souverän verwandelten Foulelfmeter von Ritter in Führung. Nach einem Münsteraner Eckball glich ausgerechnet FCK-Leihgabe Heuer aus. Doch noch vor der Pause stellte ein Pfälzer-Doppelschlag die Weichen auf Sieg: Erst legte Bassette mustergültig für Ritter vor, dann köpfte er eine Flanke von Paul Joly ein.

Auch nach der Pause blieb Kaiserslautern zunächst die gefährlichere Mannschaft. Münster kontrollierte aber zunehmend den Ball, konnte die tief stehenden Pfälzer jedoch lange nicht entscheidend in Bedrängnis bringen. Doch mit seinem zweiten Treffer machte es Heuer kurz vor dem Ende noch einmal spannend. Am Ende lief den Gastgebern dann aber die Zeit davon.